Suudi Başkonsolos’un evinde hareketli dakikalar

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapılması kararının ardından, Levent'teki konsolosluk binasında hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.Başkonsolosun makam aracı binadan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Rezidansta soruşturma sürecek. Savcılık bazı konsolosluk çalışanlarının ifadesine baş vurabilir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından tüm gözlerin çevrildiği Levent’teki İstanbul Başkonsolosluğu binasından Başkonsolosun makam aracı dışarı çıktı. Aracın içerisinde kimlerin olduğu öğrenilemedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İFADELERİNE BAŞVURULABİLİR Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsolosluk binasında dün yapılan incelemeye ilişkin “Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Rezidansta soruşturma sürecek. Savcılık bazı konsolosluk çalışanlarının ifadesine baş vurabilir” dedi. İLGİLİ HABER Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş iddia: Trump da örtbas edilsin istiyor

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