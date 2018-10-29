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Suudi başsavcı İstanbul’da

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Ümit TÜRK
android-time 11:02 29 Ekim 2018
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Suudi Başsavcı Muceb, Riyad'dan özel bir jet ile dün gece 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Suudi Başsavcıyı havalimanında İstanbul Başsavcı vekillerinden Zafer Koç karşıladı. Sıkı güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele giden Suudi Başsavcı geceyi burada geçirdi. Suudi Başsavcı soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere bugün saat 11.00'da İstanbul Adliyesine geldi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Adliyenin protokol kapısından giriş yapan Suudi savcılık heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın makamına geçti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Görüşmede,  Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt'un da yer aldığı belirtildi.

Suudi Başsavcının buradaki görüşmeden sonra adliyeden ayrıldı. Konuk başsavcının Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gideceği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 12:1929.10.2018
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