Suudi konsolosun evi de aranacak

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan araştırma ekibi, 13 gün sonra dün binaya girmiş ve 9 saatlik çalışmalarını sabaha karşı sonlandırmıştı.
Dış basına konuşan Türk yetkililer “Başkonsoloslukta inceleme yapan Türk uzmanlar gerekli delilleri topladı. Bunun arasında toprak da var” açıklaması yapmışlardı.
KONSOLOSUN EVİNDE DE ARAMA VAR
Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun evinde arama yapacağı açıklandı.
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