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Suudi konsolosun evi de aranacak

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması soruşturması kapsamında dün gece Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda arama yapan Polis, bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun evinde arama yapacak.

android-time 12:03 16 Ekim 2018
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Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması soruşturması kapsamında dün gece Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda arama yapan Polis, bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun evinde arama yapacak.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan araştırma ekibi, 13 gün sonra dün binaya girmiş ve 9 saatlik çalışmalarını sabaha karşı sonlandırmıştı.

Dış basına konuşan Türk yetkililer “Başkonsoloslukta inceleme yapan Türk uzmanlar gerekli delilleri topladı. Bunun arasında toprak da var” açıklaması yapmışlardı.

KONSOLOSUN EVİNDE DE ARAMA VAR

Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun evinde arama yapacağı açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 12:4016.10.2018
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