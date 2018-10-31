Suudi savcı turist gibi döndü! Kuruyemiş, lokum…

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, incelemelerini tamamlamasının ardından ülkesine döndü.
Başsavcı Suud El Muceb’dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi.
LOKUM VE KURUYEMİŞ KUTULARI DİKKAT ÇEKTİ
Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti.
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP’ten geçirilerek uçağa yüklendi. DHA
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