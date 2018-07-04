Suya balıklama atlamak felç edebilir

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Aşkın Şeker uyardı: Gençler eğlenmek ya da kendilerini kanıtlamak için yüksek yerlerden suya balıklama atlar. Ancak derinliği bilinmeyen sulara atlamak omuriliği zedeleyip, felce neden olabilir.

İnsanlar spor amaçlı yüzmek ya da yazın serinlemek için denize, göle veya havuzlara gittiğinde, suya girerken yapılan en riskli atlayış biçimi ‘balıklama atlayış' olarak bilinen yüksekten ve kafa üzeri atlamadır. Bu tür davranışlar genellikle genç yaştaki erkeklerde görülür. Ortama yaş 12-25 yaş civarındadır. Bu durum daha çok gençlerin eğlenmek ve yarışmak istemeleri ya da kendilerini kanıtlama çabalarından kaynaklanır. Derinliği ve taban yapısı tam olarak bilinmeyen sulara dalarak girmekten kaçınmalıyız. Özellikle taş ve kaya gibi zemin yapısı düzensiz olan sulara balıklama atlamak büyük risk oluşturur.

SİNİR HASARINA YOL AÇAR

Derinliği bilinmeyen veya az olan sulara halk tabiriyle balıklama atlamak, omurların kırılmasına, omurilik felcine hatta ölüme bile neden olabilir. Diğer bir atlama şekli de çivileme diye tabir edilen iki ayak üzerinde suya dikey olarak atlama da topuk, ayak, bacak ve omurlarda yaralanmaya, kırılmaya ve sinir hasarlarına yol açabilir.

DERİNLİK EN AZ 2 METRE OLMALI

Suyun derinliği kıyıdan veya yukarıdan bakıldığında tahmin edilemez. Suyun altında kaya ve benzeri bir cisim de olabilir. Bu sebeple; bulanık, dibi görünmeyen sulara, derinliği bilinmeyen havuzlara balıklama atlayışlar büyük risk taşır. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nce yapılan araştırmalara göre, güvenli su derinliği 2 metre ve üzeridir.

Yaralının boynunu oynatmayın

– Yaralının önce solunum yolunun açık olup olmadığına bakılmalı, açık değilse boyun omuru kırıklarında çene göğüsten yavaşça arkaya doğru hareket ettirilerek (kalın bez ya da havlu ile rulo yapılarak sarılabilir) solunum yolu açılmalı.

– Yaralının nefes almasını engelleyen yabancı cisim varsa ağzından çıkarılmalı. Baş aşağı çevrilerek silkeleme şeklinde su çıkarma yöntemleri asla uygulanmamalı.

– Yaralanan kişinin boyun etrafı havlu ve benzeri şeylerle desteklenerek boyun hareketleri kısıtlanmalı ve yaralı taşınırken baş ve boyun bölgesi kati suretle hareket ettirilmemeli. Yaralı boyun, sırt ve bel omurları bükülmeyecek şekilde taşınmalı.

– Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalı ve gerekirse bunun için tahta parçası ya da sert bir zemin üzerinde yaralı taşınmalı.

– Yaralı 3 veya 4 kişi tarafından taşınmalıdır. Baş ve boyundan, sırt ve kalçadan, bacak ve ayak bileğinden tutularak

aynı anda kaldırılmalıdır.

– Yaralı kesinlikle ayağa kaldırılmamalı ve oturtulmamalıdır. Tıbbi yardım gelinceye kadar beklenmesi gerekir.

– Hasta ilk tedavinin ardından, hızlıca rehabilitasyon programına alınarak uygun egzersiz planlaması ile kas-iskelet sisteminde ortaya çıkan kayıplar telafi edilmelidir.