‘T A M A M’ rekor kırdı İYİ Partililer birbirine meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, İYİ Partililerden 'T A M A M' meydan okuması geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz’ sözünün ardından kendi aralarında eğlenceli bir meydan okuma başlattı.

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Önce, Aytun Çıray Koray Aydın’a meydan okudu ardınsa Koray Aydın diğer bir Genel Başkan Yardımcısı olan Müsavat Dervişoğlu’na meydan okudu. İYİ Partililerin tweetleri şöyle;

“Millet T A M A M diyor Sn @ismailok_ öyle değil mi Sn @korayaydintr”

“Sayın @ AytunCiray Türkiye ayakta, ben de milletimiz gibi T A M A M diyorum. Sen de T A M A M diyor musun Sayın @ musavatiyiparti ?”