‘T A M A M’ rekor kırdı İYİ Partililer birbirine meydan okudu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz’ sözünün ardından kendi aralarında eğlenceli bir meydan okuma başlattı.
Önce, Aytun Çıray Koray Aydın’a meydan okudu ardınsa Koray Aydın diğer bir Genel Başkan Yardımcısı olan Müsavat Dervişoğlu’na meydan okudu. İYİ Partililerin tweetleri şöyle;
“Millet T A M A M diyor Sn @ismailok_ öyle değil mi Sn @korayaydintr”
“Sayın
@AytunCiray Türkiye ayakta, ben de milletimiz gibi T A M A M diyorum. Sen de T A M A M diyor musun Sayın @musavatiyiparti ?”
“Tamam, tamam, tamam… Yeter daaa!..
@ErsagunYucel Sen de tamam diyor musun? @korayaydintr”