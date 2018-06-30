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Tacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttu

Adana'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

android-time 14:43 30 Haziran 2018
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Adana'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti.

Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı. O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

ADANA, (DHA)
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Son güncelleme: android-time 14:5830.06.2018
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