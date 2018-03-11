Tacizsinin ses kaydının yayınladı! Molotoflu tacizci yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta yıllarca bir kadını çıplak fotoğrafları ile tehdit edip babasının arabasına molotof atan tacizci, polis tarafından yakalandı

İstanbul’da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.’yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.’yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Bir süre şantajlara karşı direnmeye çalışan E.U., cinayetle de tehdit edilmeye başlandı. 2016 yılından bu yana E.U. ve ailesi defalarca kez Halil İbrahim G. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Halil İbrahim G., E.U.’nun fotoğraflarını ise internet ortamında yaymaya başladı.

MOLOTOF ATTI, KURŞUNLADI

E.U.’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyeye sevk edildi ancak mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. Dışarı çıkan zanlı, E.U.’ya karşı sözlü şiddetlerini fiziki olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de E.U.’nun babasının ticari minibüsüne molotof atan zanlı, ağabeyinin balkonda olduğu sırada motosikletle gelerek eve de kurşun yağdırdı.

TACİZCİSİNİN SES KAYDINI YAYINLADI

E.U., tacizcisinin ses kaydını da sosyal medyadan yayınladı. Ses kayıtlarında ise, Halil İbrahim G.’nin, “Emin ol bugün birilerinin canı yanacak. Unutma, bugün birilerinin canı yanacak. Onun kim olduğu önemli değil. Sesimi duyarsınız yakında” dediği duyuluyor.

YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu Halil İbrahim G.’yi titiz çalışması sonrası dün yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Söz konusu şahıs, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Polis ekipleri, zanlının üzerinden çıkan 3 adet cep telefonuna da el koydu. Halil İbrahim G.’nin yaklaşık bir yıl önce de mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı, ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA