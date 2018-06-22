Tahliye krizinde son duru: TBMM, rektörlüğü suçladı…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi konservatuvar binasının tahliye girişimine ilişkin tepkiler sonra TBMM cephesinden açıklama geldi. Açıklamada "Tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkûr Üniversite Rektörlüğü’nün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur." denildi.

24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmesi planlanan Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisini genişletmek için hemen yanıbaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na “Binadan 5 gün içerisinde oradan çıkın” diye talimat gitti. Tahliye işleminin yapılmaması halinde ise binanın elektrik ve suyunun kesileceği, polis zoruyla da öğrenci ve öğretim görevlilerinin binadan atılacağı açıklandı. Sözcü’ye konuşan Rektör “Bu keyfiliğin kabul edemeyiz. Siyasiler orayı çok istiyorsa bize yer göstersin. Orası Türkiye’nin en çağdaş eğitim kurumlarından birisi. Binadan çıkmayacağız gelsinler kapımıza dayansınlar” dedi.

TBMM cephesinden ise açıklama bugün geldi. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada üniversite yönetimi suçlandı.

İşte o açıklama: “Bazı medya organlarında Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında yer alan haberlerde Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi envanterinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair binaların kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisi hukuken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir. Dolmabahçe Sarayı yapılarından olan Baltacılar Dairesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Mimar Sinan Üniversitesinin kullanımına geçici olarak tahsis edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi'nin tahsisi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM Başkanlık Divanının bu kararı 20.04.2017 tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi istenmiştir.

19.07.2017 tarihinde Baltacılar Dairesinin tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamıyla gerçek dışıdır. Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dâhil olmak üzere diğer kurumlara geçici olarak tahsis edilmiş tarihi miras ve eserleri en doğru şekilde korumak Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Bu meyanda daha önce tahliye edilmiş bulunan Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından, restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır. Bir yıldan fazla süredir devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkûr Üniversite Rektörlüğü'nün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”