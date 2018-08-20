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Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil taklalar atarak ters döndü. Sürücü Emin H. (25) kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

android-time 19:44 20 Ağustos 2018
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Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil taklalar atarak ters döndü. Sürücü Emin H. (25) kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan inegöl'e giden Emin H. idaresindeki 16 DV 353 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından yan yola dönüşte kontrolden çıktı. Savrulan otomobil köprülü kavşağının kaldırımına çarptı ve taklalar atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü genç araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

FOTO: DHA - Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

FOTO: DHA – Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Emin H. haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek müşahade altına alndı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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