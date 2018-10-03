Taksici kardeşlerin katili sahte kimlikle yakalandı

Adapazarı'da taksicilik yapan Furkan- Erman Yıldırım kardeşleri geçen yıl tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ç.Ç., bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Eylül 2017 tarihinde, Adapazarı’da meydana geldi. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, ilçe duraklarının olduğu yerde, taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler, tabancayla vurularak, öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taksici kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen Ç.Ç.’nin ise peşine düştü. Ekipler, şüphelinin, İstanbul’un Hadımköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Bölgeyi çeviren polisler, belirlenen adrese yaptığı baskında Ç.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Ç.Ç.’nin üzerinden, H.İ.Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik çıktı. İstanbul’dan Sakarya’ya getirilen Ç.Ç., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Emniyette 15 suçtan kaydı olduğu belirtilen Ç.Ç., işlemlerinin ardından bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)