Taksiciler Birliği Başkanı’ndan olay açıklama, ‘UBER kullananlar vatan hainidir’

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk'den UBER'le ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Öztürk soru cevap şeklinde gelişen röportajın bir bölümünde UBER kullanan vatandaşları vatan haini olarak yaftaladı ve açıklamalarına "Vatandaş UBER'e biniyor mesela 100 TL olsun. Bu 100 TL dövize çevriliyor. Hollanda'da Deutsche Bank'a gidiyor. Oradan 20 TL'si kesilip geri geliyor. Bu hainlik değil de nedir." diyerek devam etti.

Gazetedamga’dan Ufuk Çoban’ın röportajına göre; İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, UBER için şok eden ifadeler kullandı. Öztürk “UBER San Francisco’da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin’de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. UBER’e binen de kullanan da vatan hainidir” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

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ÖZTÜRK’TEN UBER DEĞERLENDİRMESİ

UBER bitecek bu net. Bunda bir sıkıntı yok ama diyelim ki siz bir nalbur dükkanı açacaksınız. Bende bir kebap dükkanı açacağım ve yanyanayız. İki dükkan tutttuk nalburu açmak daha kolaydır. UBER denilen bu global hırsızlar büyükşehirden nalbur dükkanı (teşbihte hatam olsun teşbih yapıyorum) açacağım deyip izin alıp kebapçılık yapmaya benzeyen bir sistemdir.

UBER taksicilerin alanını gasp mı ediyor?

Burada tüm sistem görevini doğru yapıyor. Yanlış olan işleyiş. Sen farklı amaçla izin almışsın ama taksi alanına giriyorsun. Diyelim ki sizin bir oteliniz var ve bir kampanya ile müşteri çekmek zorundasınız. Ne yapıyorsunuz yurt dışına reklam yapıyorsunuz. Transfer oda kahvaltı akşam yemeği tur ile benim fiyatım bu diyorsunuz. Diyelim ki İtalya’dan biri bunu kabul etti. Siz başlıyorsunuz görevinize. Önce transfer ardından gelen yolcu ve hangi güzergâhtan hangi yolcuyu alacağınız belediyeye bildirilmek sureti ile fatura kesmek şartıyla onu havalimanından alıp bu transferi yapabilirsiniz. Bunların aldığı yetki bu. Ama bu sistemle taksicinin yolcusunu alıyor. Hatta ve hatta TÜRSAB’ta bu UBER denilen global hırsızlardan rahatsız. Çünkü vatandaşın bakışı sanki UBER ve yoluymuş gibi, global hırsızlar gibi gözüküyor.

Mevlüt Uysal açıklamaları hakkında neler söylemek istersiniz Taksicilerin yanında mı Mevlüt Uysal? Yanındayım diye açıklaması vardı…

Ben Mevlüt Uysal’ın samimiyetine inanıyorum. Yapılan ilk açıklama bizi üzdü. İstanbul gibi bir kentin şehri emini bir şey konuşurken öbür tarafı yıkmamak zorunda. Yasalla gayri yasalı bir anda anarken yasal olan sektörü rencide etmemek zorundaydı. Yanlış bir açıklamaydı düzeltti. Biz de mutlu olduk.

TAKSİ A.Ş. adında bir proje TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı tarafından açıklandı. Sizce olur mu bu proje?

Şimdi biz sektör olarak dörtte üçü basit usül mükellefi olan esnaf grubuyuz. Vergi statüsü olarak konuşuyorum. Şirket bazlı yaptığımız zaman vergi statüsü çok değişebilir. Esasında İstanbul’daki taksilerin kurtuluşu eğer ki yerel ve kanun koyucular tarafından korunursa sistem güzel. Ama dediğim gibi altını çizmek isterim kanun koyucular bizi kollayacaksa bu sistem güzel bir sistem. Bu sistemin başında kim olacak. 18 bin taksi var diyoruz ama verasetten ve çok ortaklıktan dolayı bir takside bazen 6-7 ortak olan kişiler var. 187 bin taksi var ama 18 bin plaka sahibi yok. Belki 60 bin tane plaka sahibi var. Bir baba rahmetli oluyor. Beş evladı varsa verasetten 5’e bölünüyor plaka.

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“UBER KULLANAN VATAN HAİNİDİR”

UBER hainlerin ürediği bir yer Peki UBER sürücüleri de biz 5 bin kişiyiz alielerimizle ortalama 20 bin kişi eder derler mi ? Derlerse tepkiniz ne olur?

Derler elbette. Mesela dört dörtlük giyinip altın kaplama silahım olsa banka oymaya gitsem yakalanınca bana emniyet güçleri, bu çok beyefendi bir soyguncu bunu bırakalım der mi? Eğer derse o sorunun cevabına evet derim. UBER San Francisco’da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin’de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. UBER’e binen de kullananda vatan hainidir. Bu firma ABD firması etrafınıza baktığınızda en büyük hainlği yapan ABD. Vatandaş UBER’e biniyor mesela 100 TL olsun. Bu 100 TL dövize çevriliyor. Hollanda’da Deutsche Bank’a gidiyor. Oradan 20 TL’si kesilip geri geliyor. Bu hainlik değil de nedir. İnsanlar döviz artmasın diye dövizlerini bozdurdu. Bu kampanyalar bu vatan için yapıldı. Ama şimdi UBER denilen global, binen ve kullanan hırsızlar boşuna timsah gözyaşı dökmesinler. Bu söylediklerim ağırsa da kabulümdür. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü UBER için korsandır açıklaması yapmıştı. Korsan taksi muamelesi yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Çağlayan’da mevcut oda başkanı hakkında suç duyurusu yapmamın sebebi neydi?

Kardeşim sen bunu alenen yapma yanlış yapışorsun. Herkes bu UBER’i sayende duydu… Siz orada taksicilerin topluma yanlış yansıtıldığını da söylediniz… Tabii ki taksici beyefendidir. Taksici dert ortağıdır. O taksi içerisinde neler konuşuluyor.

“UBER EŞİTTİR PKK”

UBER 3. Havalimanı’na talip mi sizce…

Külliyen yalan. Durakların bir sahibi var para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı’nın ve İBB’nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB’nin kurallarına uymak zorundasınız. UBER eşittir PKK’dır, DEAŞ’tır resmen teröristtir.

Niye devlet kapatmıyor?

Bu bir teknoloji bu ise bilgi teknolojileri bakıyor. Bilgi teknolojileri üç şeyin dışında sistemi kapatmaz. Bir devlet büyüklerine karşı yapılan hakaretler, iki devlete karşı yapılan hakaretler. Üç cinsel ve uyuşturucu içerikle yayınları gördüğü anda kapatır. Bundan 15 gün önce pek çok sistem kapandı. Mahkeme kararı ile kapattı. Başbakanımızla bunu görüşünce mahkeminin yetkisi var dedi. Biz mahkemeye dosya açtık. Biz mahkemeye kağıt vermedik oda başkanının yaptığı gibi. Oda başkanının yapmış olduğu kendi açtığı dava değil. Toplum içesinde ve medya içerisinde kötü gösteren başkan Eyüp Aksu kendi açmış olduğu davanın takipçisi olmadı. Birleşik Taksiciler Derneği’nin kurduğu ve benimde daha önce başkanlığını yaptığım derneğin açmış olduğu dava ile şov yaptı. Bu sektörü bir aydan beri ayaklar altına aldırdı. Yazık günah değil mi? Bir başkan demek vizyon sahibi demektir. Dağın arkasındaki tehlikeyi gören insandır. Beklentiyi yüksek tutmayın dedim. Duraklara kağıt dağıtıyorlar mahkemenin erteleneceğini söylüyor. Mahkemeye intikal eden bir konu hakkında yorum yapamayız deniliyor. Mevcut oda başkanı mahkeminin görüldüğü bir yerde mahkeme başkanının, savcıyı, hakimi, basın mensuplarını, hükümeti, meclisi tehtidvari konuşma hakkını sana kim veriyor? Bazı savaşlar gizli kazanılır ama bu gelen başkan ortalığı mahvetti.

Peki bundan sonra?

Bundan sonra görev yine başkana düşüyor ama biz o süreci bekledik. Bir televizyon kanalına çıktı. Haber yolladım sektörü kurtar dedik. Ama ne yazık ki kolları havada, artık yumrukları havada taksici devri bitti. Biz beyefendi saygılı insanlarız. İstanbul’da belli plakalar var. Şikayetleri biz bildiriyoruz.

Heyet oluşturmalı

Sektörün kurtulması için bir şans daha var mı?

Akil insanları çağır heyet oluştur. Bir sistem belirleyin sonra taksi sektörünü büyük bir alana davet edin. Sektörüme girmeye çalışan hırsızlara karşı ve ayrıyetten idarecilere karşı taksici birlik içerisinde dedirtebilirsen ve oradan da bir deklerasyonla çıkarsan. Bir gün sonra da her binen yolcumuza bir tane gül hediye ettiğimiz zaman İstanbul halkının bize karşı olan bakışı değişir. Bu da olmazsa bir yolcunun kapısını çalıp gül dağıtalım. Oda başkanı dediğimiz zaman sanki sektörün tek yetkilisi olarak gözüküyor 23 tane daha oda var.

Neden bir araya gelinemiyor?

Bir araya gelinmeli. Ben o gün oraya çıkmakla sektörü kurtardım.

Sektörde temsiliyet sıkıntısı var mı?

Taksiler bir toplu taşıma aracı değil. İdareciler bunu anlamıyor. Bizi UKOME’de temsil edilelim. Valilik, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma, oda. 5’i bir araya gelir karar alır uygular. DDY, Sahil Güvenlik, Jandarma Komutanlığı, Emlak Müdürlüğü, Harita Müdürlüğü… Taksi ile alakalı 1 kurum vam.

Peki ne yapılmalı?

Tüm tabular yıkılacak. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde taksi birimi açılacak. Bu taksi biriminde İstanbul Taksiciler Odası’nın vereceği personel çalışacak.

İRFAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Nüfusta 1963 Giresun Tirebolu yazıyor ama İstanbul doğumluyum. Lise mezunuyum. Evimiz Tozkoparan’da idi ve Tozkoparan’dan E-5 gözükürdü. Babam da taksiciydi ve biz babamızın taksi ile geldiğini görürdük. Babadan oğula bu mesleği aldım. Anne, babam geliyor derdik.