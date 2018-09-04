Taksim Cami inşaatında intihar girişimi

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında kullanılan bir vincin üstüne çıkan kişi intihar girişiminde bulunuyor.. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabaları sürerken meydandakiler de cep telefonu ile görüntü alıyor.