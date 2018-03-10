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Taksim Camii’nde kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı

Taksim Meydanı'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

android-time 15:54 10 Mart 2018
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Taksim Camii’nde kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı
Taksim Meydanı'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor. (DHA)

 

Son güncelleme: android-time 16:0210.03.2018
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