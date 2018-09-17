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Taksim’de 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı açılış töreni

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

android-time 10:57 17 Eylül 2018
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Taksim’de 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı açılış töreni
2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levet Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya, Beyoğlu bölgesinde okuyan öğrenciler ve velileri katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruyu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende eğitime yeni başlayan öğrencilere, üst sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar dileyerek öğrencilerle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Foto: DHA

Törene Beyoğlu çevresinde okuyan öğrenciler katıldı. Foto: DHA

İSTANBUL,(DHA)

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