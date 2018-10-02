Taksim’de tecavüz dehşeti davasında karar

İstanbul Taksim'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birinin bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve 'Hürriyetten yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin K. ve Dursun A. getirildi. Şikayetçi F.H.E ise duruşmaya katılmadı.

KRİMİNAL RAPORU KABUL ETMEDİ

Mahkeme, İstanbul Kriminal Polis Laboratuarı’ndan rapor gönderildiğini, raporda sanık Engin K’nin DNA’sı ile olay yerinden elde edilen yırtık külotlu çorap üzerindeki sperm lekesinin birbiriyle uyumlu olduğunun belirtildiğini açıkladı. Söz alan sanık Engin K. “Kriminal raporu kabul etmem” diyerek önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

SUSTULAR…

Sanık Dursun A. savunmasında, “Mütalaanın aleyhe kısımlarını kabul etmiyorum. Benim tarafımdan mağdureye karşı herhangi bir eylemde bulunulmamıştır” dedi. Sanık Engin K. ise mütalaaya bir diyeceği olmadığını belirtti. Sanıklar son sözlerinde, takdiri mahkemeye bıraktıklarını söylediler.

Şikayetçi F.H.E’nin avukatı “Müvekkili ilk omuzuna alıp götüren şahıs, hakkında henüz dava açılmayan Rıdvan isimli şahıstır. Sanık Engin değildir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, “Nitelikli cinsel saldırı” suçunun sabit olduğunu belirterek sanıklardan Engin K’yı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Engin K’nın geçmişte çok sayıda sabıkasının bulunması ve suç işlemeye yatkın kişiliği nedeniyle hakkında takdiri indirim uygulanmadı. “Hürriyetten yoksun kılma” suçundan da sanık Engin K’ya 6 yıl hapis cezası verildi. Heyet kararında, sanıklardan Engin K’nin hakkında 6 ayrı mahkemede hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiğini, bu kararın ihbar niteliğinde ilgili mahkemelere gönderilmesine de hükmetti. Engin K’ya, mağdur E.Y’ye karşı yaralama suçunu işlemediği anlaşıldığı belirtilerek beraat kararı verildi.

SABIKASIZ OLANA CEZA İNDİRİMİ

Sanık Dursun A. ise “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 15 yıl hapis, “Hürriyetten yoksun kılma” suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Dursun A’nın sabıkasız olması, cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak lehine indirim yapıldı.