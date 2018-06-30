Taksim’de yıkımı tamamlanan AKM havadan görüntülendi

Türkiye'nin ilk opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi,'nin temelleri 1946 yılında atıldı, inşaat 1969'da tamamlandı. İstanbul'un simgelerinden olan AKM'nin yıkımı sonrası Taksim'in yeni silueti havadan görüntülendi.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden geriye kalan hafriyat yığını havadan görüntülendi. Yan tarafta bulunan otoparkın ise yıkım çalışmaları başladı. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Meydanı’nın alışılmış siluetinin boş kaldığı görüldü. Eski Atatürk Kültür Merkezi’nin hafriyatları toplanmaya devam ediyor. Yeni yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin resimleri ise inşaatı çevreleyen duvarlarda sergileniyor.

İnşa edilecek yeni kültür merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

AKM'NİN TARİHİ VE YENİLENME SÜRECİ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ilk olarak 1930 yılında opera olarak projelendirildi; ancak bu proje uygulanmadı. Yeniden hazırlanan projenin inşaatına ise 1946 yılında İstanbul Belediyesince başlanıldı. Kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan inşaat, 1953 yılında 6165 sayılı Kanunla Hazineye devredildi. 1956 yılında proje, Bayındırlık Bakanlığınca “Kültür Merkezi” olarak revize edildi.Bayındırlık Bakanlığında görevli mimar Hayati Tabanlıoğlu gözetiminde tamamlanan inşaat 1969 yılında, “İstanbul Kültür Sarayı” adıyla hizmete açıldı. 1970 yılında sahnelenen bir oyun sırasında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen bina, onarımlar sonucu 1977 yılında ikinci kez hizmete açıldı.Bakanlığımızın talebiyle hazırlanan, binanın betonarme taşıyıcı sisteminin dayanımı hakkındaki Sakarya Üniversitesi’nin 15.05.2007 tarihli raporunda takviye edilmesi gerektiği bildirildi. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun kapsamında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 28.06.2009 tarihinde tamirat ve tadilat işi ihalesi yapıldı. Yapılacak işler Koruma Kurulu tarafından da onaylanmasına rağmen Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası’nın açtığı dava sonucu İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 16.12.2009 tarihinde, dava konusu Koruma Kurulu Kararı’nın ve eki avan projenin iptaline karar verildi.

Bunun üzerine, Kültür Merkezi’nin mevcut hali ile korunması, sadece güçlendirme, tamirat ve tadilat yapılmasına ilişkin projeler hazırlandı. 09.04.2012 tarihinde “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Güçlendirme, Tadilat ve Tamirat İşleri” işinin ihalesi gerçekleştirildi.