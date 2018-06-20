Taksim’deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda kira tartışması sebebiyle yaşanan silahlı kavga sonucu Tarık Durucan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5 tutuklandı. Olayla ilgili çatışma görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay 9 Mart Günü Beyoğlu’na bağlı Kazancı Yokuşu’nda yaşanmıştı.

İddialara göre, İstiklal Caddesi'ndeki bir lokantanın sahibi olan Mehmet Ali Durucan ile işletmeciler arasında kira tartışması yaşandı. Yaklaşık 3 ay süren tartışmaların ardından 9 Mart Günü lokanta işletmecileri Mehmet Ali Durucan’nın sahibi olduğu otelin önüne geldi.

Tekrar başlayan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Mehmet Ali Durucan’ın kardeşi Tarık Durucan hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu olaya karışan 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Muhammed K., Ramazan K., Yavuz K. ve Can D. tutuklandı.