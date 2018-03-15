Talihsiz çoçuğun üzerine televizyon devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde annesi ile yaşayan 2 yaşındaki Asya'nın üzerine ailesi uyurken televizyon düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Asya doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Pınar T. (24), boşandığı ve cezaevinde bulunan eski kocasından olan 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Dul ve yetim maaşının yanı sıra çevresindeki yakınları ve komşularının desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Pınar T., gece büyük bir acı yaşadı.

HERKES UYUYORDU

Pınar T., birbirine yakın yaşlardaki çocukları ile gece uyurken, henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 02.00’de televizyon olduğu yerden devrildi. Televizyonun önünde yatan Asya devrilen televizyonun altında kaldı. Sağlık ekipleri ambulansla minik Asya’yı, Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen minik Asya, hayatını kaybetti. Minik Asya’nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, evde inceleme ve araştırma yaptı. Anne Pınar T.’nin ifadesinde kızının üzerine uyurken televizyon düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA