Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Tanal’dan Nagihan Alçı hakkında savcılığa şikayet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Nagehan Alçı hakkında, ‘’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık ve hakaret’’ iddiası ile suç duyurunda bulundu.

Sözcü Ankara
android-time 12:16 19 Haziran 2018
Haberler Gündem
CHP’li Tanal’dan Nagihan Alçı hakkında savcılığa şikayet
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Nagehan Alçı hakkında, ‘’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık ve hakaret’’ iddiası ile suç duyurunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Tanal, “Nagehan Alçı'nın ‘Türkiye'yi ve CHP'yi kilitleyen yüzde 7' başlıklı yazısı toplum içerisinde provokasyonlara neden olabilecek niteliktedir'' dedi ve şu görüşleri savundu:

‘'Alçı, köşe yazısında ‘Karşılıklı fanatikleşme her iki kanatta da mevcut ama burada bir farklılığı da vurgulamak istiyorum. AK Parti tabanında Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olarak çok büyük gücü var ve savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip' ifadelerini kullanmıştır. Bu söylemiyle her iki kanatta diyerek toplumu ayrıştırmış, savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip söylemleriyle de toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Alçı'nın provokasyona davetiye çıkaran yazısına ilişkin derhal soruşturma açılması elzemdir''

Son güncelleme: android-time 13:5619.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar