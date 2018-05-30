Tanrıkulu: Burak Akbay için verilen karar hukuksuzdur, kabul edilemez

SÖZCÜ’ye yönelik başlatılan karalama kampanyası sonrasında açılan davanın 4. celsesi bugün yapıldı. Çağlayan Adalet Saray'ındaki duruşmaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. 'SÖZCÜ davası için çoktan beraat kararı verilmeliydi' diyen Tanrıkulu, Burak Akbay hakkındaki karar için de 'hukuksuzdur ve kabul edilemez' dedi. Duruşma 7 Kasım'a ertelendi.

Tüm iddiaları çürütülmüş bu davada “Çoktan beraat kararı verilmesi gerekirdi ” diyen Tanrıkulu, “Sözcü Gazetesi’ne yapılan müdahale tamamen hukuk dışı ve halkın haber alma hakkına müdahaleydi. O müdahale sürmekte. Derhal beraat verilmesi gerekirken uzaması baskının devam ettiğini gösterir. Maalesef bu yargı ortamı bağımsız ve tarafsızlığı sağlamadığı için bu kararı vermeye ortam sağlanamıyor. Dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BURAK AKBAY İÇİN VERİLEN KARAR HUKUKSUZDUR”

Burak Akbay hakkındaki yakalama kararına da değinen Tanrıkulu, “Ayrıca halen Akbay için çıkarılan yakalama kararının devam ediyor olması da tamamen hukuksuzdur. Delillerin toplanmış olması ve iddiaya neden tanık beyanları ile çürütülmüş olması karşısında bu kararın devam ediyor olması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

7 KASIM’A ERTELENDİ

Mahkeme başkanının cenazesi nedeniyle katılamadığı ve bir başka hakimin yönettiği duruşmada yine karar çıkmadı. Duruşma 7 Kasım 2018’e ertelendi.