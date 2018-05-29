Tansel Çölaşan: Darbelere en çok biz karşı çıktık

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, “ADD darbelere en çok karşı çıkan kuruluştur. Bizi darbecilerle yan yana koymak, bilgisizliktir. ADD kirli siyasete bulaşmayacaktır’’ dedi.

27 Mayıs'la ilgili ADD'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile ilgili açıklamalarda bulunan Çölaşan, ‘'Belli bir siyasi parti üzerinden derneğimize saldırılar oldu. Paylaşan arkadaşımız bizim üyemiz. Düşüncelerini kendi adına söylemekte serbest. Biz kendi içimizde bir düzeltme gereği gördük. 27 Mayıs için ADD'nin hiç değişmeyen görüşe sahibiz'' dedi ve şunları söyledi:

“HAK ETMEDİK”

“27 Mayıs devrim niteliğini, 27 Mayıs sonrası çıkarttığı 61 Anayasasının devrimci niteliğiyle kazandı. 12 Eylül darbe döneminde de yasaklandı ve bayram olmaktan çıkartıldı. 27 Mayıs Türk milletinin, meşruluğunu kaybetmiş iktidara karşı direnme hakkının sonucunda ortaya çıkan 61 Anayasasının devrimci niteliğinden bahseder. Türkiye'de gündem çok sık değişiyor. 24 Haziran'da seçime gideceğiz. Yapılan saldırılar aslında ADD üzerinde hiç hak etmediği türdeki saldırıların kökünde bu seçim döneminde özellikle iktidarın algı yönetimiyle gündem değiştirmek olarak görüyoruz.

Bize saldıranlar, Ahmet Maranki'nin sözleri üzerinde bu kadar durmadılar. İçişleri Bakanı çok hızlı şekilde soruşturma başlattı, yargı çok hızlı hareket etti. Bu düşündürücüdür. Bekir Bozdağ'ın konuşmasına teşekkür ediyorum. Atatürk'ün tüm devrimlerini yıkmakla 16 senesi geçen bu yapının Atatürk'e sahip çıkarak bize bunları söylemesi ilginçtir. Biz her türlü darbeden en çok çeken bir kurumuz. Çok şehitler de verdik. Ergenekon sürecinde derneğimiz basıldı. Bizi darbecilerle yan yana koymak bilgisizliktir”