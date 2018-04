Tarih 18 Nisan’ı böyle yazacak: Fırtına gibi bir gündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da MHP lideri Bahçeli ile yaptığı 25 dakikalık toplantı sonrası kameraların karşısına geçip "24 Haziran 2018’de erken seçim kararı aldık" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından başta siyasi parti liderleri olmak üzere toplumun bir çok kesiminden peş peşe sesler yükseldi. Dün yapılan o tarihi açıklama ve sonrasında yaşanan tüm gelişmeler tarihe birer not olarak düştü. İşte o fırtına gibi geçen günde yaşananlar...

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen erken seçim süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin; 17 Nisan Salı günü partisinin grup toplantısında erken seçimin kaçınılmaz olduğu ve 26 Ağustos 2018 yapılması gerektiğini ifade ettiği konuşmasıyla başladı. Başta iktidar partisi olmak üzere siyaset kulislerinde şok dalgası yaratan bu konuşmanın ardından gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Bahçeli’nin erken seçim talebi konusunda “önceden bilgisi var mıydı?” tartışmaları arasında kısa bir açıklama yapan Erdoğan bir gün sonra yani 18 Nisan’da MHP lideri ile yapacakları görüşmeyi işaret etti ve nihai kararı bu görüşmenin ardından açıklayacağını söyledi.

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği görüşme 18 Nisan 2018’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda saat 13.35’te başladı. 25 dakika süren görüşme saat 14.00’da sona ererken Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla; Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Başbakan Binalı Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken Saray’dan,Erdoğan’ın saat 15.30’da açıklama yapacağı bilgisi geldi. Ancak görüşme uzayınca rötar yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.53’te kameraların karşısına geçti.

MHP lideri .Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra artık eski diye niteleyebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Gerek suriye'de yürüttüğümüz sınır ötei operasyonlar, gerek bölgemizdeki tarihi önemdeki gelişmeler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesfetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin önerisini yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma yolunda karar aldık. Türkiye'nin gündemindeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreçleri hemen başlatıyoruz.”



Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

Alınan erken seçim kararı sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabı twitter’dan mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur. Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir. Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkün değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir. Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz”

Karamollaoğlu: Herkesle görüşeceğiz.

Siyaset kulisleri hareketlendiren bu açıklamanın ardından başta siyasi liderler olmak üzere toplumun bir çok kesiminden açıklamalar geldi. Açıklamanın ardından konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu. Karamollaoğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna da “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu: Deniz bitti, kara göründü, gemi karaya oturdu

Erken seçim kararının ardından CHP cephesi Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık 5.5 saat süren toplantıda, “Bu seçim, onlar için için bir son olacak. Deniz bitti, kara göründü, gemi karaya oturdu” yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun ise “Yangından mal kaçırır gibi bir karar. Ama inşallah ters tepecek. Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak” dediği belirtildi. MYK’da alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu ‘hayır bileşenleri’ liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun yeniden görüşmesine karar verildi. Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Önseçim ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine ilişkin nihai kararın Parti Meclisi’nde alınması bekleniyor.

Meral Akşener: 10 Haziran'dan itibaren seçime gireriz

Erdoğan’ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından gözler seçime girip giremeyeceği tartışmalı olan İYİ Partiye çevrildi. Kararın ardından kameraların karşına geçen Akşener, ‘Abilerin bu kadar korktuklarını düşünmemiştik, 10 Haziran’dan itibaren seçimlere gireriz’ diye konuştu. Akşener, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında erken seçim kararıyla ilgili şunları söyledi: “Biraz evvel sayın Erdoğan'ın açıklamalarını izledik. 24 Haziran 2018 Pazar günü seçim kararını açıkladı. Küçük ortağın söylediği büyük ortağın danışıklı dövüş şeklinde kabul ettiği bir sistemle karşı karşıyayız. En çok merak edilen soruyu cevaplandırarak başlamak isterim. Bir, İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi denk almaya davet ediyorum. İki, İYİ parti seçime en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, inançlı iddialı, ve çalışmaya hazır. Yorgunlukları yok. 1 Nisan'da yaptığımız 1. Olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı. Ve abiler korktu. Biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez ama Erdoğan bilir. Abiler ikiledi”

Başbakan Yıldırım: 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik çalışmalar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim tarihini belirlemesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım da Çankaya Köşkü’nde basın açıklaması düzenledi. Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklentilerin arttığını belirten Yıldırım, “Seçimleri de yaptıktan sonra 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik çalışmalar devam edecektir” dedi. Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde düzenlediği toplantıda 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimlerinin yapılacağını belirtti. Yıldırım, “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Dün, Meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanımız ile bu konuda görüşmede ele alınmıştır. Sonrasında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başkanlığında partimizin yetkili kurulları bir araya gelip bütün bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar vermiştir. Verilen karar, seçimlerin bu yıl içerisinde ve bugünden itibaren 65 gün sonra seçimlerin yapılması yönünde olmuştur” ifadelerini kullandı.

YÖK üniversite sınavlarını erteledi

Siyaset kulisleri erken seçim haberleri ile çalkalanırken yüz binlerce öğrenci ve velinin gözleri başka bir noktaya Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) çevrildi. ÇÜnkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak açıkladığı 24 Haziran'da üniversite sınavı vardı. YÖK yaptığı toplantı sonrasında sınav tarihini 30 Haziran – 1 Temmuz olarak değiştirdiğini açıkladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını açıkladı. Saraç, “Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum” dedi.