Tarih belli oldu! PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PTT yazılı sınav sonuçları detayları…

PTT 5 bin memur alımı için yapılan sınavın sonuçları için gün geçtikçe heyecan büyüyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 merkezde yapılan sınav ile personele alacak olan PTT sosyal medya hesabından yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları henüz açıklanmış değil ama soru ve cevaplar yayımlandı. İşte PTT sınav sonuç tarihi…

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT yazılı sınav sonuçları için detaylar belli oldu. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre;

PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiğine dair bilgi de yer aldı.

PTT SINAV SORU VE CEVAPLARINA DAİR AÇIKLAMA

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİM LİNKİ

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.