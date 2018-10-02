Tarih uzatıldı! AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL öğrencisi olmak isteyenler yeni kayıt tarihlerini Açıköğretim Lisesi öğrencileri ise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile AÖL kayıt tarİhleri uzatıldı. Peki Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...

MEB, AÖL kayıt tarihlerini duyurmasının ardından yapılan yeni açıklama ile Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB resmi sitesinde, “Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.” açıklaması ile AÖL kayıtları uzatıldı.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.



AÖL KAYITLARI NEREYE YAPILACAK?

AÖL ilk kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru şeklinde yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.