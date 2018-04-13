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Tarihçi Yazar Sinan Meydan: Atatürk’ü anlatmak bu dönemde milli bir görevdir

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nda konuşan Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü en iyi anlatan cesur tarihçi yazar Sinan Meydan, "Atatürk'ü anlatmak bu dönemde milli bir görevdir" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 22:08 13 Nisan 2018
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Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nda konuşan Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü en iyi anlatan cesur tarihçi yazar Sinan Meydan, "Atatürk'ü anlatmak bu dönemde milli bir görevdir" dedi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’yine günlerce konuşulacak. Bornova Kültür Merkezi’nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na bu hafta, Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü en iyi anlatan cesur tarihçi yazar Sinan Meydan konuk oldu.

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“MİLLİ BİR GÖREV”

Cumhuriyet ve Atatürk’ün önemine vurgu yapan Meydan, “Atatürk’ü anlatmak bu dönemde milli bir görevdir. Türkiye’de çok sayıda üniversite var ve üniversitelerin tamamında İnkılap Tarihi, Cumhuriyet Tarihi kürsüleri ve Atatürk’le ilgili dersler var. Ve yine o kürsülerde bir birinden değerli hocalarımız var. Bunlar sessiz kalmak durumundalar. Seslerini çıkaramıyorlar bu korku imparatorluğu nedeniyle. Atatürk’e atılan iftiralara cevap verdiğinde o görevde kalmalarının mümkünatı yok” dedi.

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Son güncelleme: android-time 22:3013.04.2018
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