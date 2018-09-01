Tarihi Ankara Palas da Beştepe’nin

1927'de hizmete açılan ve Atatürk'ün ‘‘Doğudan batıya açılan pencere’’ dediği tarihi Ankara Palas, Dışişleri Bakanlığından alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bu konuda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarıca Ankara Palas artık Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Dairesine bağlı olacak.

Daha önce TBMM'de olan Milli Saraylar Daire Başkanlığı, bir süre önce Cumhurbaşkanlığına bağlanmış, tüm saray, köşk ve kasırlar da Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınmıştı. Bu değişikliğin ardından Ankara Palas'ın akıbetinin ne olacağı tartışılıyor. Ankara Palas, Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçilik resepsiyonları ve yabancı konuklar için tahsis ediliyordu.

ÜNLÜLERİ AĞIRLADI

Odalarında krallar, kraliçeler, cumhurbaşkanları ağırlanan, Atatürk'ün Cumhuriyet Baloları düzenlettiği tarihi Ankara Palas, o dönemde Ulus'taki 2. Meclis binasının karşısında olması nedeniyle, politikanın da merkez noktasıydı. Necip Fazıl, Nadir Nadi, Celal Bayar, Adnan Menderes'in de uğrak yeri olmuştu. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı da sanat hayatına burada başladı.

Planları 1924 yılında mimar Vedat Tek tarafından yapılan ve mimar Vedat Bey ile Kemalettin Bey tarafından inşası tamamlanan Ankara Palas, Atatürk'ün günün yorgunluğunu attığı yer olmuştu. Kadınlar sosyal ortama erkeklerle girmenin ilk adımını da burada attılar. 1940’lı yıllarda Ankara’nın ünlü bir lokantası ve kulübü oldu.

1975'den sonra bir süre kapalı kalan Ankara Palas, 1983’te Cumhuriyet’in 60. yılında yeniden açıldı ve Dışişleri Bakanlığına bağlandı. Ankara Palas o günden bu yana da Devlet Konukevi olarak kullanılıyordu.