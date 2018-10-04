Tarihi camiye zarar verdi

Edirne'de tarihi Timurtaş Camii'ne girerek zarar veren, uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan’a sınır olan yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi’nde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 2008 yılında restore edilerek ibadete açılan tarihi Timurtaş Camii’ne temizlik için giden görevliler, içeride eşyaların dağıtılıp kırıldığın, tespihlerin koparılarak atıldığını gördü. Tarihi camiye yapılan saldırıyı kınayan Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, olay karşısında çok üzüldüklerini belirterek, “Bu yapılanın insanlık suçu olduğunu ibadete açık olan caminin böyle bir saldırının Türkiye’de yapılamayacağını inanıyorum. Bunu yapan kişi ya da kişilerin akli dengesi yerinde olmadığını düşünüyorum. Camide hısızlık olayı olmamış, ama kötü şekilde dağıtılıp zarar verilmiş” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakınındaki boş arazide yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şüphelinin, uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

15’nci yüzyılın ilk çeyreğinde Timurtaş Paşa tarafından yapıldığı tahmin edilen Timurtaş (Demirtaş) Camii, kare planlı tek minaresiyle dikkat çekiyor. Cami, aynı zamanda Türkiye’nin batıdaki son camisi olarak anılıyor.

(DHA)