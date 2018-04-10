Tarihi davadan çok özel görüntüler!

Yüzyılın davası olarak tarihe geçen Ergenekon davasında yaşananlar, çok özel görüntülerle ilk kez gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan video görüntülerde, 21 Haziran 2013'te Silivri Cezaevi Duruşma Salonu'nda özel yetkili mahkemede, FETÖ'cü hakim, savcı ve polisler eliyle yürütülen Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla yargılanan sanıklar son sözlerini söylüyor.

Son sözlerin söylendiği duruşmada, ilk olarak konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olduğu görünüyor. Perinçek, “Bu dava Türkiye Cumhuriyetine, Türk milletine, Türkiye vatanının bütünlüğüne ve Türk devrimine karşı bir uygulamadır. TSK’nın çökertilmesine ve Türkiye İşçi Partisi’nin çökertilmesine karşı bir uygulamadır. Emperyalist bir uygulamadır. Bu davada suçlular vardır ancak bu suçlular sanık sandalyesinde değil hakim ve savcı sandalyesinde oturmaktadır.” dediği görülüyor.

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CHP’Lİ BALBAY: HUKUKUN HALKAN KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Perinçek’ten sonra ise CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın konuştuğu görülüyor. Balbay, “Bu aşamada heyetinizin bu saldırının neresinde olduğuna karar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Hukukun halktan kaçırıldığını düşünüyorum” dedi.

Vatan Partisinin üyelerinin konuşmasının ardından eski Orgeneral Hurşit Tolon’un söz aldığı görülen videoda Tolon mahkeme heyetine “5 yıldır bir hukuk katliamının mağduru ve tutsağı olarak, düzmece tanıklar ve delillerle haksız ve mesnetsiz olarak suçlanmaktayım. Sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum. Kendime ait canı da Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı aziz vatana armağan ediyorum.” şeklinde seslendi.

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“BİZ BU TİYATRONUN OYUNCULARI OLMAYACAĞIZ”

Aydınlık’tan alınan video görüntülere göre duruşma zaman zaman çeşitli karışıklar nedeniyle bölünüyor. Bu bölünmelerden sonra CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in son sözleri ekrana geliyor. Çiçek “Baskı altında kapıları tutarak, insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olarak, insanlara son sözü söyletmek hiç bir zaman savunmadığımız yargılama tiyatrosunun tescili anlamına gelir. Biz de bu tiyatronun oyuncusu olmak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.