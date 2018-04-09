Tarihi eser kaçakçılarına ‘Ferman’ operasyonu

İstanbul Polisi'nin tarihi eser kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Baskında, alımı-satımı yasak olan 10 'Osmanlı Padişah Fermanı ve Beratı" Roma, Bizans, Selçuklu Dönemi'ne ait yüzlerce sikke ve Helenistik Dönemi'ne ait paha biçilmez objeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltı alınan 3 şüpheliden birinin emekli müze çalışanı olduğu Osmanlı Arşivi'nde çeviri yaptığı öne sürüldü.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri 3 şüphelinin elinde çok sayıda tarihi eser olduğunu belirledi. Araştırmalarda şüphelilerin tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları anlaşıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin eserleri saklayabilecekleri bazı adresler belirlendi.

18’İNCİ YÜZYIL FERMANLARI

Çalışmaların ardından Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir’deki adreslerre eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasypnda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 18’inci yüzyıl Osmanlı Dönemi’ne ait el yazması padişah fermanları bulundu. “Allah” betimli Hüve biçiminde yazılan yazı ile başlayan, divan meclisinde padişah kararları ve isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla katiplerce yazılarak, nişancı tarafından padişah tuğrası çekilen eserlerin, 1’inci Mahmut, 1’inci Abdulhamit gibi 18’inci yüzyıl padişahlarına ait olduğu belirtildi.

PAHA BİÇİLMEZ ESERLER

Polisin aramalarında fermanla dışında, Bizans, Roma, Selçuklu Dönemi’ne ait Bin 440 sikke ve Helenistik Dönemi’ne ait paha biçilmez çeşitli objeler ele geçirildi. Eserlerin çoğu Roma Dönemi’ne ait olduğu öğrenildi. Eserler arasında paha biçilmez örnekler bulunduğu da öğrenildi.

MEDUSA MADALYON

Aramalarda bulubab eserler arasında Helenistik Dönemi’ne ait 2 bin 200 yıllık bir kurşun madaltonyonun bulunması da dikkat çekti. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ndeki Arkeolog polislerin tesp ettiği, Yunan Mitolojisi’nin simgelerinden Medusa, yılan saçlı, gözlerine bakanı taşa çeviren dişi bir figür olarak biliniyor.

ARŞİV ÇALIŞANI

Polisin çökerttiği tarihi eser kaçakçıları arasında, Osmanlı Arşivi’nde çalışan bir görevli olduğu öne sürüldü. Müze emeklisi olan şüpheli ve olayla ilgili soruşturma devam ederken, eserlerin arişivlerden çalınıp çalınmadığının araştırıldığı öğrenildi. Ele geçirilen fermanların da alınıp satılmasının da yasak olduğu belirtildi.