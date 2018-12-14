Tarihi eser katillerine polis darbesi

İstanbul'da definecilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, farklı dönemlere ait yüzlerce sikke ve obje ele geçirdi. Arkeolog polislerin de katıldığı çalışmada ele geçirilen kırık çömlekler, definecilerin tarihe nasıl zarar verdiğini de ortaya koydu.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kaçakçılık siber takip timi, sosyal medya üzerinden defineciliği özendiren bir şüpheliyi takibe aldı. Ataşehir Örnekle Mahallesi'nde ikamet eden şüphelinin K.T. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin paylaştığı resimlerden, satışı ve bulundurulması yasak bazı tarihi eserler edindiği anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Baskında, Bizans Dönemi'ne ait çok sayıda sikke, hayvan figürlü terazi, pişmiş toprak kaplar ve tarihi sikke görüntülü metal paralar ele geçirildi. K.T. yapılan aramaların ardından Emniyet'e götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

969 TARİHİ SİKKE

Tarihi eserlere büyük zararlar veren definecilere yönelik diğer bir operasyon ise 7 Aralık'ta Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle koordineli olarak, Kavacık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kavacık Köprüsü'nde bir aracı durduran polis ekipleri, aramalarda Antik Yunan, Roma, Bizans ve İslam Dönemi'ne ait 969 sikke ve 14 obje ele geçirildi. Kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

400 BİN YILLIK MAĞARA

Kaçakçılık ekiplerinin son çalışması ise Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Arkeologlarda yapılan çalışmalarda 400 bin yıl öncesine ait dönemlerde insan yaşadığı bilinen Kemerburgaz Mağaraları'nda kazı yapıldığı bilgisine ulaşan polis, çalışma başlattı. Şüphelilerin içeriye ışık düzeneği kurduğu ve gece kazı yaptıkları belirlenmesi üzerine polis havanın kararmasını bekledi. Daha sonra harekete geçen ekipler, kazı yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü verildiği öğrenildi.

TARİHİ YOK EDİYORLAR

Daha önce de tarihi eser kaçakçılarına yönelik başarılı bir çok operasyona imza atan Kaçakçılık Polisi'nin defineciler üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırdığı belirtildi. Definecilerin yaptıkları kazılarda bir çok tarihi objeye zarar verdiğini belirten uzmanlar, “Arkeologların fırçayla kazı yaptıkları alanlarda kazma kürekle kazı yapıyorlar. Tarihi bir çok eseri yok ediyorlar” derken, operasyonda ele geçirilenlerin emniyetteki sergisi bu durumu gözler önüne serdi. Ele geçirilen eserler arasında defineciler tarafından kırılmış yüzlerce yıllık seramik kaplı çömlekler, tarih katliamını ortaya koydu.



