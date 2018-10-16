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Tarihi eser operasyonundan terör bağlantısı çıktı

Ankara'da bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ile bir tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların üzerinden çok sayıda harici disk ve CD de çıktı. İçlerinde ise FETÖ ve PKK'ya ait önemli bilgiler olduğu tespit edildi.

android-time 08:44 16 Ekim 2018
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Tarihi eser operasyonundan terör bağlantısı çıktı
Ankara'da bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ile bir tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların üzerinden çok sayıda harici disk ve CD de çıktı. İçlerinde ise FETÖ ve PKK'ya ait önemli bilgiler olduğu tespit edildi.

Ankara’da bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi  eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine polisin düzenlediği operasyonda,  Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ile bir tarihi obje ele  geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin bulunduğu araçta ele geçirilen  bilgisayar ve harici bellekleri inceleyen polis, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya  ait notlar ve dijital belgelere ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Birlik  Mahallesi’nde bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve  pazarlanacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu aracı takibe aldı.

FOTO: AA

FOTO: AA

Yasal izinler alınarak durdurulan otomobilde arama yapan ekipler,  Bizans dönemine ait 54 altın sikke, Roma döneminden kalma 6 bronz sikke ve aynı  döneme ait üzerinde kartal figürü olan tarihi obje, bir bilgisayar, çok sayıda  harici bellek, CD ve dokümanın yanı sıra bir tabanca ve 69 bin 800 lira para ele  geçirdi.

Kandil’deki PKK kamplarının koordinatlarını not etmişler

Operasyonda gözaltına alınan B.Y, E.D. ve N.D. emniyete götürüldü.

Zanlılardan ele geçirilen dokümanları inceleyen polis ekipleri, FETÖ  ve PKK terör örgütüne ait tutulmuş notlar ve dijital belgelere ulaştı.

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, FETÖ ve  PKK’ya ait bazı doküman ve notlar bulundu. Ayrıca, terör örgütünün Kandil  Dağı’ndaki kamplarından birinin koordinat bilgilerinin de olduğu bazı notlar  aldıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturmaya Terörle Mücadele ile  İstihbarat Şubeleri de dahil edildi.

FOTO: AA

FOTO: AA

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

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