Tarihi evler ilgi bekliyor

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'nın, kent merkezinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi Kaleiçi evleri, bakımsızlıktan birer birer yıkıyor.

Helenistik dönemden, Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan Osmanlı'dan çok sayıda tarihi ve kültürel değerleri içinde barındıran Antalya Kaleiçi'nde, tarihi evlerin bazıları restore edilip turizme kazandırılırken, bazıları bakımsızlık sebebiyle harabeye dönmüş durumda.

Evlerini kendi imkanlarıyla restore ettirmek isteyenler ev sahipleri ise Sit alanı gerekçesiyle prosedürleri aşamayarak yıkılmasına ramak kalmış evlerinin içinde yaşamak zorunda kalıyor. Kimileri ise doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği evlerini terk ederek çoktan göçüp gitmiş durumda. Harabeye dönmüş olan evlerine bir çivi dahi çakamayan ev sahipleri, çözümü evlerini satışa çıkartmakta buluyor. Kendi imkanlarıyla tamirat yaptıranlara ise, yüklü oranlarda para cezası ödemek zorunda kalıyor.