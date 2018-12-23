Tarihi Paşabahçe İskelesi’nde tepki çeken inşaat

Beykoz’daki Tarihi Paşabahçe İskelesi rıhtımında başlatılan inşaat mahalle sakinlerinin tepkisini topladı. Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırı tadilat yapıldığını belirten mahalle sakinleri, tadilatın durdurulması amacıyla belediyeye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne(CİMER) şikayette bulundu.

Giresun Vakfı tarafından yaklaşık 50 seneliğine kiralandığı belirtilen tarihi iskele, iddiaya göre vakıf tarafından ‘Kahve Durağı’ isimli bir işletmeye kiraya verildi. Tarihi iskelenin 250-300 metrekarelik alanında Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı tadilat yapıldığını belirten mahalle sakinleri, tadilatın durdurulması amacıyla zabıtaya ve CİMER’e şikayette bulundu.

‘İSKELENİN ÖNÜ KAPATILIYOR'

Mahalle sakinleri tarafından CİMER'e gönderilen şikayet dilekçesinde, Giresun Vakfı tarafından ‘Kahve Durağı’ isimli işletmeye kiraya verilen iskele rıhtımının, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı şekilde tadilat yapıldığı ve tadilatın iskele önünü kapattığı belirtilerek kaçak yapının durdurulması talep edildi.

CİMER'den gelen cevapta ise başvuru üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile görülme yapıldığı kaydedilerek, gerekli tetkiklerin yapılması için konunun arazi ekiplerine bildirildiği belirtildi.

‘BOYA BADANA İÇİN RUHSAT ALIYORUZ'

İnşaatın halen devam ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, “Burası tarihi bir bina. Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı bir işlem yapılıyor. Biz boya badana yapmak için bile Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvurarak, tadilat ruhsatı alıyoruz” diyerek tepki gösterdiler.