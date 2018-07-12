Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda göçük: 1 ölü, 4 yaralı

Van Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyon çalışması yapılan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda göçük meydana geldi. Yıkılan duvarın altında kalan Harun Cengiz (11) yaşamını yitirdi. Göçükten 2 kişi yaralı çıkarılırken, olayı gören 2 kişi de fenalaştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan restorasyon çalışmasının Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü tarihi Peynirciler Çarşısı’nda, saat 16.00 sıralarında, duvar çöktü.

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Göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkıntı altında kalanlar olduğunu belirleyip, çalışma başlattı. Kurtarma çalışmasında Harun Cengiz’in cansız bedenine ulaşıldı. Göçükten 2 kişi yaralı çıkarılırken, olayı gören 2 kişi de fenalaştı. Sağlık görevlilerince 4 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Ekipler, yıkıntı altında kalan başka kişilerin de olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, göçükle ilgili savcılık ve polis tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde müteahhit firma marifetiyle restorasyon çalışmasına başlanan Tarihi Peynirciler Çarşısında 12.07.2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında çalışma yapılmayan güney dış kısmındaki duvarlardan biri çökmüştür. Yaşanan kaza ile ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda inşaat alanındaki uyarı levhaları ve uyarılara rağmen 3 kişi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edilmiştir. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 11 yaşındaki Harun Cengiz isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişide yaralı olarak göçük altından çıkartılıp hastaneye kaldırılmıştır. Ayrıca olaya şahit olup fenalaşan 2 vatandaşta hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaşanan talihsiz kaza ile ilgili savcılık ve polis tahkikatları çok yönlü olarak devam etmektedir.” DHA