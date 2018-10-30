Tarihi Taksim Tüneli bakıma alınıyor

İstanbul, Karaköy-Beyoğlu arasında yolcu taşıyan tarihi Karaköy Tünel hattı, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2 gün ulaşım hizmeti veremeyecek.

İstanbul'da Karaköy-Beyoğlu arasında yolcu taşıyan Tarihi Karaköy Tünel hattı bugün ve yarın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyecek.

Günlük ortalama 15 bin yolcu taşıyan Tarihi Tünel, İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmek adına 30-31 Ekim tarihlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle seferlerine ara verecek. Tarihi Tünel İşletmesi’nin kapalı olduğu süre içinde Karaköy-Beyoğlu istasyonları arasındaki ulaşım İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından konulan otobüs seferleriyle sağlanacak. DHA