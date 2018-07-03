Tarihi yalıya çarpan gemi Türkiye’den ayrıldı

Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarparak büyük hasara yol açan Malta bandıralı Vitaspirit adlı geminin, yalı sahiplerinin anlaşmaya varması üzerine Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Denizcilik terimi ile Vitaspirit "Yalı kazası neta (tertipli, emniyetli, sorun yok) " dedi ve önceki hafta denizlere açıldı.

Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Ortaya çıkan maddi zararın karşılanması için yalı sahiplerinin talebi üzerine gemiye 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı alındı. Kıyı Emniyeti de, Ahırkapı açıklarına çekilen geminin kurtarma hizmeti bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlattı. Gemide bulunan 62 bin ton dökme arpaya da haciz konuldu.

YALININ ONARIMINI ARMATÖR ÜSTLENDİ

Yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte Marmara Denizi’nde bekletilen gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geminin ait olduğu şirket ile yalı sahiplerinin kendi aralarında hazırladığı bir protokolle anlaştığı ortaya çıktı. İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi’ndeki dosyaya yansımayan protokole göre, tarihi yalının onarımı armatör tarafından üstlenildi. Ayrıca 50 milyon dolar ihtiyati haciz teminatı yatırılarak gemi üzerindeki haciz kaldırıldı.

KIYI EMNİYETİ’NE 5 MİLYON ÖDENDİ

Kıyı Emniyeti’nin kurtarma bedeli olarak gösterdiği 5 milyon doların da ödenmesi üzerine geminin geçen hafta serbest bırakıldığı ve faaliyetlerine devam etmek üzere Türkiye’den ayrıldığı öğrenildi.