Tarihi yalıya çarpan gemideki 62 ton arpaya haciz konuldu

Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptıktan sonra Ahırkapı Limanı'na çekilerek 42 gündür burada bekletilen Malta bandıralı Vitaspirit adlı geminin ambarında 62 ton dökme arpa olduğu belirlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma hizmet bedelinin tahsili için icra takibi başlattı. Toplam değeri 53 milyon olan dökme arpaya, haciz konuldu.

Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan'da öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo Baticula verdiği ifadede; kazanın, geminin motorlarının durması sonucu meydana geldiğini ileri sürmüş, gemiyi sığ alana oturtmak isterken yalıya burundan girdiklerini söylemişti.

GEMİYE 50 MİLYON DOLARLIK HACİZ

Yalı sahipleri, maddi zararlarının karşılanması amacıyla mahkemeye başvurarak gemi için 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Yalının yanında bulunan restoran sahibi de zararına karşılık 2 milyon dolar ihtiyati haciz kararı aldırmıştı.

KIYI EMNİYETİ, KURTARMA HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Geminin kurtarılarak Ahırkapı Limanı’na çekilmesini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de, kurtarma hizmet bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlattı.

GEMİ AMBARINDAKİ 62 BİN TON DÖKME ARPA’YA HACİZ KONULDU

Değer tespiti için 4 Mayıs’ta Ahırkapı limanında bulunan gemiye giden Bilirkişi Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Rıza Bektaş, ambar kapaklarının mühürlü olması nedeniyle gemi kaptanının beyanına göre, ambarda 62 ton dökme arpanın bulunduğunu rapor etti.

Raporda, dökme arpanın Nisan ayı itibariyle tonunun 850 TL olduğu belirtilerek, gemide bulunan dökme arpanın toplam değerinin 53 milyon 228 bin 700 TL olduğu belirtildi. Haciz tutanağı tutuldu. Tutanakta, dökme arpanın muhafaza altına alınması için Kıyı Emniyeti’nden gelen bir personelin, yediemin olarak gemide bırakıldığı kaydedildi.