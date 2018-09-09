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Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 4’ü ağır 17 yaralı

Gaziantep'te mevsimlik işçilerini taşıyan kamyon devrildi. Kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

android-time 21:57 9 Eylül 2018
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Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 4’ü ağır 17 yaralı
Gaziantep'te mevsimlik işçilerini taşıyan kamyon devrildi. Kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip karayolu Tokdemir köyü ile Kabasakız köyleri arasındaki Kızılyokuş mevkisinde Ramazan A. idaresindeki kamyon virajı alamayarak devrildi.

 

Kazada sürücü, kamyonda ve kasasında bulunan toplam 17 kişi yaralandı.

kamyon-iha

4’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kamyondaki şahısların fıstık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

kamyondaki şahısların fıstık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

Kamyonda bulunanların fıstık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu ifade edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol, kamyon çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 21:5909.09.2018
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