Tarlabaşı’nda salt çoğunluk krizi çıktı

Mahkeme tarafından iptal edilen Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesi için hazırlanan yeni projede “salt çoğunluk” krizi çıktı. Beyoğlu Belediye Meclisi gündemine gelen yeni avan projenin oylanmasını sırasında 13 AKP’li üye “evet” oyu kullandı ancak salt çoğunluk için 16 kişi gerektiğinden tartışma çıktı ve oturuma ara verilerek adam toplandı.

Beyoğlu “Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi” kapsamında hazırlanan kurul onayından geçen avan projeler CHP'nin açtığı dava sonucu 16 Ekim 2017 tarihinde İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine hazırlanan yeni proje tekrar onay için İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na gitti. 30 Mart 2018 tarihinde kurulun onay verdiği projeler Beyoğlu Belediye Meclisi'nin 8 Haziran tarihli oturumunda gündeme alındı. Maddenin oylanması sırasında da “salt çoğunluk” krizi çıktı.

16 KİŞİ GEREKİYOR

Yaşanan tartışmayı SÖZCÜ'ye anlatan CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever

“Biz planı iptal ettirince ufak bir değişiklik yapıp yeni bir proje gibi tekrar kurula gönderdiler. Kuruldan geçti. Tekrar Beyoğlu belediye meclisine geldi. Yürürlüğe girebilmesi için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile onaylanması gerekiyordu. Mecliste oylama sırasında AKP'den 13 kişi vardı. Biri de oy kullanmaması gereken meclis başkanıydı. Bu kararın oylanması sırasında CHP olarak ‘hayır' oyu kullandık. AKP'liler de ‘evet' oyu verdi. Meclis başkanı da ‘oy çokluğu ile kabul edilmiştir' dedi. Ben de söz alarak ‘oy çokluğu ile kabul edilmemiştir. Kabul edilebilmesi için 31 üyeli bu meclisten 16 kişinin evet oyu kullanması gerekiyor' dedim. İtiraz ettiler. Tartışma çıktı. 16 kişinin evet oyu vermesi gerektiği anlaşıldı. Bunun üzerine meclise ara verildi. Yarım saat bekledik “ dedi.

KONU TUTANAKLARI GEÇTİ

Yarım saat sonra 16 AKP'li meclis üyesinin salona geldiğini ve oturuma devam edildiğini belirten Gülsever, son kalan 2 gündem maddesinin oylamasının yapıldığını Tarlabaşı ile ilgili maddeye geri dönülmediğini zaten mevzuata göre bunun mümkün olmadığını söyledi. Gülsever “Ben de konuyla ilgili bir tutanak tuttum ve mecliste kayıtlara geçmesi için okudum. Tutanakta ‘ilgili maddede salt çoğunluk gerektiği için ve AKP'li üyelerin sayıları 13'te kaldığı için görüşme reddedilmiş sayılmıştır' dedim. Tutanaklara konu geçmiştir. Oylama bittikten sonra yapılan işlemler hukuksuzdur. Toplantıya ara verilerek adam toplama çalışmaları beyhudedir. Salt çoğunluk olmadığı için madde kabul olmamıştır, reddedilmiştir. Şimdi bir katakulli yapmaya çalışacaklar. Maddenin geçmediği çok açıktır. Tutanaklarda oynama yaparak oylama sırasında 16 kişi varmış gibi göstermeye çalışacaklar” diye konuştu.