Tartışılacak görüntüler… Polisler sandık başında!

24 Haziran seçim günü çekilen görüntülerde, resmi kıyafetli polis memurları, sandık sonuçlarını not ederken görülüyor. İşte Soner Yalçın'ın gündeme getirdiği "Polis ve jandarmalar AA tarafından sandık sonuçları için eleman olarak mı kullanıldı?" iddiasını akıllara getiren o görüntü...

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Anadolu Ajansı’nın çok tartışılan 24 Haziran performansı için çarpıcı bir iddayı köşesine taşımış ve ajansın polis ve jandarmaları, sandık sonuçlarına hızlı bir şekilde erişmek için ‘araç’ olarak kullanmış olabileceğini gündeme getirmişti.

Yalçın yazısında yasal olmayan bu ihtimali “Yasa diyor ki:’Sandık alanında, kurul üyeleriyle bu kanunla kendilerine yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden başka kimse bulunamaz…

Sandık alanında ancak, sandık kurulu başkanının gerektiğinde çağıracağı zabıta kuvvetleri bulunur…

Zabıta amir ve memurlarıyla resmi üniforma giymiş kimseler, ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler…’

Yasa bu kadar açık! Buna rağmen… Polis (ve jandarma), oy pusularının fotoğrafını çekip (ya da kağıda yazıp) bir yerenasıl gönderir?

Bu onların görevi değil…” sözleriyle eleştirmişti.

Sözcü Whatsapp ihbar hattına gelen bir görüntü Yalçın’ın bu iddiasını gündeme getirdi. Edirne’deki bir okulda çekildiği belirtiler görüntülerde; KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi) yelekli polis memurları, sandık sonuçlarını not ederken görülüyorlar.

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