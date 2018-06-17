Tartışılan Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştiren siyasi mesaj paylaşan Danıştay Üyesi Aysel Demirel, TÜRGEV’de yönetici çıktı. Demirel, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yöneticileri arasında yer aldığı TÜRGEV’de “Genel Kurul Üyesi” olarak görev yapıyor.

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, İnce'nin türbanla ilgili geçmişteki açıklamalarını yönelik olarak, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız” diye yazmıştı. Aysel Demirel'in bu mesajına CHP'den ve sosyal medyadan büyük tepki gelmişti. Konuya ilişkin konuşan CHP'nin hukukçu milletvekili İlhan Cihaner, Demirel'in attığı tweetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, derhal istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Cihaner, “Danıştay üyelerinin bir torba disiplin maddesi vardır. ‘Yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamına yol açan hal ve hareketleri' görülürse disiplin soruşturması yapılmak zorunda. Bu eylem tam da buna uyuyor. Hem hâkimlik vakar ve onuruna uymuyor, hem de tarafsızlık şaibesi getirdiği için hizmetin aksamasına yol açıyor. Kendisi de bunun bilincinde olduğu için tweeti silmiş” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Tepkiler üzerine de Demirel, mesajını silmişti.