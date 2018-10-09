Tartışılan fotoğrafın öyküsü

Siyasi tartışma konusu yapılan bu fotoğraf 1962’de Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Johnson’ın ziyaretinde çekildi. İnönü siyasi nezaket gereği 2 ülkenin bayrağını taşıyordu

Türkiye iki gündür 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesini konuşuyor. Tartışmayı başlatan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri… Erdoğan, AKP kampında partililere hitap ederken Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta, İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı görünüyor. Erdoğan, bu fotoğraf üzerinden İnön ve CHP'yi eleştirdi. “Bunların geçmişi hep böyle” dedi. Ancak tarihi gerçekler, o fotoğrafın ve sonrasında yaşananların bambaşka olduğunu ortaya çıkardı…

TOKAT GİBİ CEVAP

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf; 26 Ağustos 1962 tarihinde Ankara'da çekildi. İsmet İnönü, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson ile üstü açık bir arabayla halkı selamladı. O sırada diplomatik nezaket gereği her ikisinin elinde, Türk ve Amerikan bayrakları vardı. AKP'lilerin hedef tahtasına koyduğu fotoğraf da o sırada çekildi. Aradan 2 yıl geçti 1964'te Johnson ABD Başkanı seçildi. Ardından İsmet İnönü'ye, Kıbrıs harekatından vazgeçilmesi için tehdit içerikli bir mektup yazdı. İnönü, ABD Başkanı'nın mektubuna tokat gibi bir cevap verdi. İnönü, ABD'ye şu sözlerle meydan okudu: “Yeni şartlarla yeni bir dünya kurulur. Türkiye de bu dünyada yerini bulur.”

Erdoğan AKP kampında ne demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AKP'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşmuştu. Milli Mücadele kahramanı İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını gösteren Erdoğan, şöyle demişti: “İşte görüyorsunuz, elindeki bayrağa dikkat edin Türk Bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika bayrağı. Bu da İnönü. Bunların geçmişi böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu. Bunu elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürname, bunun için taşıyor. 8 şehidimizin olduğunda bunun sorumlusu kimler, PKK değil mi? Peki onun perde arkasında kimler, HDP değil mi, CHP değil mi?”