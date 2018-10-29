Tartışılan üniformalar görücüye çıktı

Türk Hava Yolları, yıllar sonra personel üniformalarını değiştirdi. Yeni üniformalar bugün görücüye çıktı. Söz konusu tasarım İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya yaptırılmış ve bu yüzden "Yerli ve milli üniforma" tartışmalarına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programla bugün İstanbul’un üçüncü havalimanının açılışı yapılacak.

Törende THY’nin yeni üniformaları da açılış töreni öncesinde sergilendi.

TANITIMI GEÇEN AY YAPILMIŞ VE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Söz konusu üniforları, THY basın müşaviri Yahya Üstün geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından “Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız.” notuyla paylaşmıştı.

Bu tasarımın İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya yaptırıldığı ortaya çıkmış ve bu yüzden sosyal medyada “Yerli ve millilik” tartışmalarına neden olmuştu.

Bu duruma tepki gösteren isimlerden Modacı Dilek Hanif “Her şeyden önce ülkem adına, ardından da bir Türk tasarımcı olarak bu kararı son derece üzücü buluyorum.” demişti.