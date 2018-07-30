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Tartıştığı eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs teslim oldu.

android-time 00:36 30 Temmuz 2018
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Tartıştığı eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs teslim oldu.

Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olan Cemil B. (40), eniştesi Mehmet Demirci (60) ile bir süredir kavga edip tehdit ediyordu. Eniştesinin evine giden Cemil B., 60 yaşındaki eniştesi Mehmet Demirci ve 30 yaşındaki yeğeni Mehmet Demirci ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI ENİŞTESİ İLE YEĞENİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TESLİM OLDU. FOTOĞRAFLAR: İHA

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI ENİŞTESİ İLE YEĞENİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN ŞAHIS TESLİM OLDU. FOTOĞRAFLAR: İHA

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil B., eline aldığı pompalı tüfek ile eniştesi ve yeğenine ateş açtı. Tüfekten çıkarak vücutlarına isabet eden mermiler sonucu baba ve oğul Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile vurarak öldüren Cemil B.’nin ise teslim olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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