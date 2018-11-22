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Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.

android-time 23:38
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi’nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D’ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.  AA

Son güncelleme: android-time 23:5722.11.2018
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