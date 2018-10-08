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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Samsun'da baba oğul arasındaki tartışmada kan döküldü. 26 yaşındaki genç, babası tarafından evlerinde tabancayla öldürüldü.

android-time 08:33 8 Ekim 2018
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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
Samsun'da baba oğul arasındaki tartışmada kan döküldü. 26 yaşındaki genç, babası tarafından evlerinde tabancayla öldürüldü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Y., evlerinde tartıştığı babası Nesim Y.’nin (56) tabancalı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Çağlar Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çağlar Y.’nin cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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