Tasarruf tedbirlerine rağmen turlamaya devam

Türkiye'de yaşanan ekonmik sıkıntılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta kamu kurumları olmak üzere herkesin tasarruf tedbiri yapmasını ve alınan tedbirlere uymasını istedi. Ancak, 3.5 milyon liraya hamam yapan belediye her hafta ilçe halkı için ülke genelinde ücretsiz tur düzenlemeye devam etmesi dikkat çekti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın göreve gelmesiyle birlikte 2014 yılının sonlarında uygulamaya konulan kültür turları devam ediyor. Benzer bir uygulamayı İlkadım Belediyesi de yapıyor.

İlçe halkının merak ettikleri halde gidip göremedikleri tarihi, turistlik, kültürel ve doğal güzelliklerin yanında ecdadın destan yazdığı topraklara turların devam ettiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Vatandaşlarımızı fotoğraflarda veya filmlerde, belgesellerde gördükleri, merak edipte gidemedikleri yerlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hayata geçirmiş olduğumuz projemiz birçok belediye tarafından da örnek alınarak uygulanmaya başlandı. Bu bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Turların vatandaşların talebi doğrultusunda devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Her hafta otobüsümüz ecdadın dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiği tarihimizde önemli bir şehir olan Çanakkale ile Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bursa dışında Kapadokya gibi vatandaşlarımızın merak ettiği gezip görmek istedikleri yerlere de kültür turları düzenliyoruz. Bu hayata geçirmiş olduğumuz hizmet ile şehir dışına hiçbir zaman çıkma fırsatı bulamayan birçok vatandaşımız ilk defa şehir dışına çıkma fırsatı buldu. Kültür turlarımız her hafta bir başka grubumuz ile aralıksız devam edecek. Ücretsiz düzenlediğimiz turlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmeleri yeterli” şeklinde konuştu.