Tatil için gelen turist dehşeti yaşadı! Fidye için kaçırıldı, işkence edildi…

Turist olarak geldiği İstanbul'da 100 bin dolar fidye için kaçırılan üniversite öğrencisi Libyalı, polis tarafından kurtarıldı. Polis olaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırıldığı süre boyunca işkence gördüğü öğrenilen Libyalı genç Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuştu. Polis olayla ilgili İsminin Rava olduğu öğrenilen Tunus'lu bir kadını arıyor.

Libya’dan tatil yapmak için Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İstanbul’da randevulaştığı Tunus’lu kadının evinde Suriye’liler tarafından kaçırıldı. Ailesinden 100 bin dolar fidye istenen Libyalı genç polis ekiplerince kurtarılırken, gözaltına 3 Suriyeli ise adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri her yerde Libyalı genci tuzağına düşüren Tunus’lu kadını arıyor.

İstanbul Rehine Müzakere ve Kurtarma Timleri’ni harekete geçiren olay 26 Ağustos’ta yaşandı.

Libyalı makine mühendisliği öğrencisi Yaseen Muhamed Nasır Algeharari (22) kuzeni Jamal Ab Abdurrazzak Altbouni (22) ile birlikte tatil yapmak için 24 Ağustos’ta İstanbul’a geldi. Şişli’de bir otele yerleştikten sonra Yaseen Muhamed Nasır Algeharari Libya’dan bir akrabasının yönlendirmesi üzerine İstanbul’da yaşayan Tunus uyruklu Rawa isimli bir kadınla telefonda görüşerek randevulaştı. Kuzenine bilgi veren Libyalı genç Rawa’nın 26 Ağustos Günü Rawa’nın Esenyurt’taki evine gitti.

Bir süre evde vakit geçiren Libya’lı genç hayatının şokunu yaşadı. Bir süre sonra eve giren 3 Suriyeli tarafından darp edilen genç ardından rehin alındı.

Libyalı gencin kuzenini arayan Suriyeli şüpheliler 100 bin dolar fidye istedi.

ŞÜPHELİLERİ LEHÇELERİ ELE VERDİ

Şüphelilerin lehçesinden Suriyeli olduğunu anlayan Jamal Ab Abdurrazzak Altabouni polise durumu bildirmesi üzerine devreye Rehine Müzakere ve Kurtarma Timleri girdi.

Şüphelilerle dolaylı müzakere yürüten ekipler öte yandan Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı mahallelerde araştırma yapmaya başladı.

Sürdürülen fiziki takiplerin ardından Esenyurt’a bağlı Fatih Mahallesi’ni mercek altına alan ekipler, girdikleri bir adreste Libyalı gencin tutulduğunu belirledi.

Çevre emniyeti alan ekipler tarafından Libyalı genç kurtarılırken, Mustafa Ali (24), Anas Azra (24) ve Hussem Şear (22) isimli 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda, Tunuslu Rawa’nın tuzağına düştüğünü belirten Libyalı genç daha sonra ailesine kavuşurken, Suriyeli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler, her yerde Tunuslu Rawa’yı arıyor.