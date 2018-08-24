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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle otoyollarda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

android-time 11:29 24 Ağustos 2018
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Tatilciler dönüş yolunda
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle otoyollarda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafiğe kalmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul yönünde akşam saatlerinde akıcı bir şekilde seyreden trafik gece yarısından itibaren artmaya başladı ve halen yoğunluk devam ediyor.

Trafikten kaçan çoğu tatilci yol üzerindeki mola alanlarında kontak kapattı. Bazı vatandaşlar ise dün geceyi park alanlarındaki çimler üzerine geçirdi.

Şu ana kadar trafiğin en yoğun olduğu bölge ise Kartepe mevkii.

FOTO: İHA / Gece saatlerinde Kocaeli'de trafik neredeyse durma noktasına geldi.

FOTO: İHA / Gece saatlerinde Kocaeli’de trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Yetkililer yollardaki aşırı yoğunluktan dolayı vatandaşları yaşanabilecek kaza ve olumsuzluklara karşı uyarıyor.

Son güncelleme: android-time 11:3624.08.2018
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